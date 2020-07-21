صور.. محافظ كفر الشيخ يهنئ مدير الأمن الجديد

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء خالد العزب، لتعيينه مديرًا لأمن كفر الشيخ، وذلك في مكتبه بديوان مديرية الأمن، متمنيًا له دوام التوفيق في مهمته الوطنية لخدمة أهالي كفر الشيخ وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

يُذكر أن اللواء خالد العزب، عمل بإدارة شرطة النجدة، ونجح فى إحداث طفرة بالإدارة، كما عمل مساعد فرقة فى قطاع أمن القاهرة الجديدة، ومديرًا لأمن قطاع القاهرة الجديدة، بمديرية أمن القاهرة، وتولى منصب مدير أمن كفرالشيخ ضمن الحركة التي اعتمدها وزير الداخلية لضباط الشرطة 2020.