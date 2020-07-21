طبيب يكشف 3 علامات جلدية ترتبط بـ"كورونا": "اعمل تحاليل لو لقيتها"

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن مرض "الثعلبة" بات من الممكن الشفاء منه عبر حقن المريض مرة كل 3 أسابيع، حيث يجري تخفيف الحقن بنسبة 1 إلى 8، لعدم ظهور مشكلات جديدة في فروة الرأس.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وفي حال تحسنت الحالة لا يتوقف الحقن، ولكن يجب التأكد أولا بأن الثعلبة باتت غير نشطة حتى يُشفى منها المريض كليا: "الثعلبة مرض لئيم جدا، وطول ما فيها نشاط هنعيد العلاج".

وأوضح أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أن الاستخدام السيء للكورتيزون في الوجه يؤدى إلى زيادة "الوردية" بين خصلات الشعر: "سعات بتيجي في الأنف بس فتكبرها، وعلشان تتعالج لازم ناخد قرص واحد أيزوتريتينول منوقفهوش إلا لما نلاقي الأنف كش خالص".

وأكد أن هناك ثلاث علامات جلدية لها علاقة بإصابة فيروس كورونا للجسد، وهي "لسعة البرد، الأرتكاريا، النخالة الوردية": "لو حد لقي أي حاجة منهم يعمل التحاليل"، مشيرا إلى أن تفاعل الجلد مع الشمس أصبح عنيفًا خلال الفترة الحالية، ويزيد من الفيروسات حول الفم، وهي المتضاعفة حاليًا في بعض الأشخاص: "محدش يعرف إيه سبب ده، ولكن يجب علينا أن نحتاط بقدر الإمكان، وبلاش الشمس الصبح".