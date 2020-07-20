أستاذ أمراض جلدية يوضح محتويات شنطة المصيف في زمن كورونا

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، إنه عند حدوث لسعة قنديل البحر يجب وضع مياه فاترة على مكان اللدغة، وكذلك على الجسم كله، ولا ننتظر عند حدوث علامة في الجسم، لأننا لا نعلم مكان حدوث اللدغة بالتحديد، وإذا انتظرنا فترة نجد أن الجسم كله بدأ في الإحمرار.

وأضاف فرج، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية MBC MASR، أنه يجب وضع كمادات على مكان اللسعة حتى لا تترك أثرا، مشيرا إلى أن البحث عن الصيدلية في المصيف يأخذ فترة طويلة لذلك المياه الفاترة هي الحل السريع.

وتابع، أن مستلزمات شنطة المصيف في ظل أزمة فيروس كورونا يجب أن تحتوي على أكثر من كمامة إحتياطيا، ومرطبات الشمس التي تلائم البشرة، وكريم يناسب لون البشرة.