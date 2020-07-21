العدل الأمريكية تتهم قراصنة صينيين بسرقة أبحاث لقاح لكورونا

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، اتهامًا إلى صينيين اثنين بشن سلسلة هجمات إلكترونية على شركات تجري أبحاثا للتوصل إلى لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وقال المكلف بقضايا الأمن القومي في الوزارة جون ديمرز، في مؤتمر صحفي إن "هذين القرصانين كانا يعملان مع وزارة أمن الدولة الصينية".

وأضاف ديمرز، أنهما استهدفا أيضًا "منظمات غير حكومية ورجال دين وناشطين دفاعًا عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والصين وهونج كونج".