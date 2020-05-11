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محمود مسلم

واشنطن تتهم قراصنة إليكترونيين بمحاولة سرقة أبحاث تطوير لقاح لكورونا

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أ.ش.أ
06:26 م | الإثنين 11 مايو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه يعتقد أن قراصنة إليكترونيين صينيين يحاولون سرقة أبحاث تتناول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوردت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يعتزمان إصدار تحذير حول قيام صينيين بهذه المحاولة.

وأضافت "فرانس 24" أن القراصنة يستهدفون المعلومات والملكية الفكرية الخاصة بعلاجات واختبارات (كوفيد-19). وأوضحت الشبكة أن التحذير الحكومي الأمريكي من المتوقع أن يصدر خلال أيام.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، هذه المزاعم قائلا إن الصين تعارض بشدة جميع أنواع الهجمات السيبرانية.