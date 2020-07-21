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محمود مسلم

فلوريدا الأمريكية تسجل 9440 حالة إصابة جديدة بكورونا

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(أ.ش.أ)
07:12 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، تسجيل 9440 حالة إصابة و134 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الصحة في الولاية الأمريكية، اليوم، أن هذه الإحصائيات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخلها إلى 369 ألفا و834 شخصا، وحالات الوفاة إلى 5206 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

جدير بالذكر، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة يبلغ نحو 3.9 مليون شخص.

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