نادر سعد: زيارة "مدبولي" لسانت كاترين شهدت حضور 7 وزراء لأهمية مشروع التطوير

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى سانت كاترين شهد حضور ما يقرب من 7 وزراء، أي ربع وزراء الحكومة، مشيرا إلى أن زيارة "مدبولي" لمدينة واحدة بجنوب سيناء كونها المدينة التي شهدت نزول 3 رسالات سماوية على أرض مصر: "هي أحد مهابط الوحي وتنزل الرسالات السماوية، وتستحق وضع أكبر بكثير من وضعها الحالي في السياحة العالمية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أحد المشروعات التي عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية هي رحلة العائلة المقدسة، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وفي وقت قريب سيتم افتتاح ذلك المشروع، موضحا أنه سيتم بناء مدينة سياحية جديدة في "وادي الرحا" بالقرب من المكان الذي تجلي فيه الله وكلم فيه سيدنا موسي: "تم اختيار المدينة بعناية لتكون مدينة سياحية كاملة، وستكون سياحية وروحانية".

وأكد أن توجيهات رئيس الوزراء اقتضت بأن يتم تطوير مطار سانت كاترين والعمل فيع ليلا وتزويد قدرة الاتصالات بجوار المطار، مع إنشاء صوب زراعية بإشراف كامل لمحافظ جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء إسكان اجتماعي في سيناء عبارة عن بيوت بدوية لها طابع معين، وتم التوجيه بتطوير مستشفي سانت كاترين حتى تكون أحدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل عند إطلاق المشروع خلال الفترة المقبلة.