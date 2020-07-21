مودة الأدهم: معرفش يعني إيه دعارة.. وصوري العريانة اتسربت مني في 2015

حصلت "الوطن" على نص التحقيقات التي جرت مع المتهمة مودة الأدهم، إحدى أشهر فتيات "تيك توك"، في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والمطروحة على بساط البحث أمام المحكمة الاقتصادية، والتي حددت جلسة 27 يوليو الجاري، للحكم فيها، على المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين.

وعقدت المحكمة جلسات عدة للقضية، استمعت خلالها لجميع الأطراف دون إخلال بحق الدفاع، وحجزتها للحكم.

وجاءت أقوال المتهمة كالآتي:

اسمي مودة فتحي رشاد محمد الأدهم.. السن 22 سنة، طالبة.

س/ ما هي ظروف ضبط وإحضارك وعرضك علينا؟

ج/ أنا كنت فى كمبوند جاردينيا فى 6 أكتوبر وسايقة عربيتى ولقيت عربية قدامى وعربية جنبى نزلوني من العربية وعرفت بعد كده أنه ظابط لما طلع لى الكارنيه.

س/ ما قولك فيما هو ثابت بمحضر الشرطة المحرر بمعرفة العميد/ أحمد طاهر نور الدين المؤرخ 14/5/2020 من نشر صور جنسية وإباحية منتشرة على المواقع الإلكترونية والتى يظهر من خلالها كامل جسدك عارية تماما؟

ج/ الصور دى متسربة من سنة 2015 واتسرقت منى وعملت بيها محضر فى مباحث الإنترنت.

بدأت بفيديوهات هزار مع صحابي.. وابتديت أظهر عشان مسابقة "ميس إيجيبت"

س/ وما الذى حدث إذن وما أوجه دفاعك ودفوعك؟

ج/ أنا عايزة أقول إنى ابتدت علاقتى بالسوشيال ميديا من حوالى 4 سنين تقريبا بس أنا كان عندى أكونت بس على الإنستجرام كان اسمه جانا وبعدين ابتدت علاقتى بالسوشيال ميديا لما قدمت فى ميس إيجيبت كان عندى ساعتها 17 سنة وساعتها اتقبلت وابتدت تظهر صور ليا على السوشيال ميديا عنه ملكات جمال مصر وبعدين فى الحفلة النهائية اتكرمت بملكة جمال المرهقين وأنا ابتديت أظهر على السوشيال ميديا عشان ميس إيجيبت وبعد كده لما ابتديت أنا وصحابى كنا بنهزر عملنا فيديو على صوت أنية ونزلناها على تطبيق التى توك اللى كان اسمه ميوزيكلى فى الأول فلاقيت الفيديو ده جاب ملايين المشاهدات وأنا مكنتش باخد أي فلوس على الكلام ده بس كنت بعمله للتسلية فقط وهى الفلوس بتيجى لما اشتهر ويبقى عندى متابعين كثير فالشركات تبتدى تكلمنى عشان اسوقلها منتاجاتها عشان المتابعين اللى عندى يبتدو يشوفوها وأنا اخد فلوس من الشركة بس الفيديو اللى قولت عليه ده مكنتش لسه اتعرفت فابتديت أعمل فيديوهات تانية كتير هزار أنا وصحابى بغرض التسلية بس مش لغرض الربح وكنت بنزلهم على التيك توك والانستجرام بس بعد كده لما عرفت انى بقيت معروفة ابتديت أعمل قناة على اليوتيوب عشان أعرض فيها المحتوى اللى بعرضه اللى هو استايل اللى أنا بنزل فيديوهات حياتية فلما الفيديوهات دى بتجيب مشاهدات كتير باخد فلوس من شرك اليوتيوب وعلى اساس أن لما المشاهدين يكترو باخد فلوس أكتر عشان الإعلانات بتكتر وأنا ابتديت أعمل فيديوهات عادى حياتية وعلى حسب الفيديو مدته قد إيه لو مدته صغيرة بنزله على التيك توك ولو حاجة حياتية بنزله على قناة اليوتيوب أو الاستجرام اللى غيرت اسمه من جانا إلى مود الادهم وابتديت اتشهر واتكرمت من اليوتيوب واتكرمت من التيك توك لحصولى على مليون متابع وأنا الحسابات بتاعتى الموثقة واللى بتعرف بيهم التيك توك والانستجرام واليويتوب أى حاجة تانية أنا ماليش علاقة بيهم فيه ناس كتير بتعمل حسابات مزورة وأنا بنزل المقاطع اللى قولت عليها على الحسابات الموثقة وانا عايزة اقول أن بالنسبة لتطبيق لايكى ماليش أى علاقة به ومفيش أى حاجة تثبت أن أنا ليا علاقة به وأنا منزلتش عليه فيديوهات أنا كل الفيديوهات اللى أنا بنزلها على حساباتى الموثقة اللى انا قولتها قبل كده وأنا عايزة أقول على الموضوع اللى هو منتشر اللى بظهر فيه وبوزع جوايز وهو بيقى اسمه مسابقة وهو عبارة عن مجموعة من الاشخاص اسمها سبونسرز بيجمعو من بعضهم فلوس وبيروحو لحد مشهور على السوشيال ميديا وبيرحو يجيب بيها جوايز زى موبايلات لاب توبات وبيسلموها للشخص المشهور وبعدين الشخص المشهور ده بيبتدى يطلع عن طريق استورى على الانستجرام ويقول الشروط بتاعة المسابقة للفوز بالجوايز دى عن طريق الاستورى اللى بيحطها بيقولهم يا جماعة شرط المسابقة دى أنهم يعملو متابعة للحسابات دى أو الاكونتات.

والدي وارث عن جدتي فدادين زراعية وعمارة في مرسى مطروح.. وجابلي العربية هدية

س/وما سبب هروبك من محل إقامتك والتنقل فى العديد من الأماكن؟

ج/ هو الطبيعى أن أنا أخرج هو مينفعش مخرجش وكنت بسافر وأجى عادى بعربيتى الشخصية

س/ ما هى ظروف نشأتك تحديدا؟

ج/ أنا اتولدت في مرسى مطروح وفضلت فيها مع أهلى اللى هما والدتى ووالدى وليا أربع إخوات صبيان مش شقايق وأخت واحدة بنت.

س/ وما هي ممتلكات والدك تحديدا؟

ج/ هو عنده فدادين زراعية بكوم حمادة وعنده عمارة بمرسى مطروح وعنده عمارة فى كوم حمادة.

س/ وما مصدر تلك الممتلكات؟

ج/ هى ورث عن جدتى.

س/ وما هى مصدر دخلك؟

ج/ من أهلى ومن اليوتيوب ومن البيوتى سنتر اللى أنا مشاركة فيه إيناس النجار.

س/ وما هى كيفية بدئك لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى؟

ج/ لما ابتديت أتعرف لما دخلت مس إيجيبت وابتديت تظهر ليا صور على السوشيال ميديا ولما ابتديت أعمل فيديو للتسلية والهزار أنا وصحابى وجابلى نسبة مشاهدة بملايين المشاهدات بعد لما نشرتها على ميوزكلى اللى اسمه دلوقتى تيك توك.

س/ كم عدد متابعيكِ على الحسابات الخاصة بكِ؟

ج/ أنا عندى على التيك توك 3 ملايين و100 والإنستجرام مليون و600 ألف واليوتيوب 300 ألف.

س/ وما هي كيفية إدارتك لتلك الحسابات؟

ج/ أنا اللى بدير بنفسى ومفيش حد بيساعدنى.

س/ وما أعمار من يقوموا بمتابعتك؟

ج/ هو على حسب ما مكتوب على المواقع دى بيبقوا من سن 20 لسن 37 سنة.

بصرف على نفسي من اليوتيوب والبيوتي سنتر اللي مشاركة فيه إيناس النجار

س/ وما هو المحتوى الذى تقومى بتقديمه على تلك التطبيقات؟

ج/ أنا بقدم لايف استايل اللى هو مقاطع عن حياتى، ومقاطع تانية اللى بغنى فيها على صوت أغنية، وبقدم مقاطع دعائية للشركات لبرندات الملابس.

ملحوظة: عرضنا صور المتهمة الماثلة وتظهر فيها كامل جسدها عارية..

س/ ما صلتك بالصور المعروضة عليكِ؟

ج/ صور شخصية بتاعتى ومن الصور اللى عملت بيها المحضر.

س/ وما سبب قيامك لتصوير نفسك كامل جسدك عارية؟

ج/ هى صور خاصة.

س/ وما قولك فيما شهد به العميد أحمد طاهر بتحقيقات النيابة العامة من تحصلك على مبالغ كبيرة جداً من شركة لايكى واليوتيوب والعلاقات الجنسية الموثقة وعن طريق الإعلانات التى تقومى بها لصالح الشركات نتيجة لشهرتك التى حققتيها من مقاطع الفيديو التى قمتى بنشرها بالتطبيق أنف البيان والصور الخادشة للحياء؟

ج/ أنا بنفى الكلام ده.

س/ وما هى الممتلكات الخاصة بكى تحديداً؟

ج/ هى العربية اللى مسكونى فيها بس وأنا مشاركة بنسبة 20% مع إيناس النجار لمركز تجميل.

س/ ومتى قمتى بشراء تلك السيارة تحديداً؟

ج/ أنا مشترتهاش أنا أبويا جبهالى هدية فى عيد ميلادى.

س/ وما ثمن تلك السيارة؟

ج/ بـ 780 ألف جنيه.

س/ وهل يتناسب مصدر دخل والدك لشراء تلك السيارة؟

ج/ آه طبعاً زى ما أنا قولت هو وارث عن جدتى الحاجات اللى أنا قولتها.

س/ ما قولك فيما شهد به العقيد تامر الشاهد، بتحقيقات النيابة من كونك عضوة فى جماعة إجرامية تعمل فى العديد من الدول ومنها مصر غرضها استقطاب الفتيات وتحريضهن على الفسق والدعارة مقابل مبالغ مالية؟

ج/ لا طبعاً.

س/ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك بتنفيذ تكليفات تلك الجماعة الإجرامية باستقطاب الفتيات بالمال بقصد استغلالهن فى تقديم محتوى مبتذل لجذب العديد من المشاهدين بقصد تحقيق أرباح للشركة عن طريق تحريض الفتيات المستغلات للمشاهدين على الفسق والفجور من خلال تقديم شركة لايكى خاصية الغرف المغلقة للتحدث مع الشباب وتقديمهن خدمات جنسية وإشباع رغباتهم تحت أعين وبصر القائمين على إدارة الشركة؟

ج/ محصلش.

س/ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك بتنفيذ تكليفات تلك الجماعة الإجرامية وذلك بنشر مقاطع فيديو على تطبيق لايكى تقومى فيه بتحريض الشباب على الفسق بتقديم رقصات مثيرة للغرائز الجنسية مرتدية ملابس فاضحة تكشف عن أجزاء من عورتك وتحث متابعيك على تحميل ذلك التطبيق ودعم الفتيات المستغلات بمعرفتك بالمال؟

ج/ محصلش.

س/ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من أنكِ تتحصلين على نسبة 20% من إجمالى المبالغ المحولة إلى كل فتاة مستغلة مقابل بثها المباشر ونسبة المشاهدات التى لا تقل عن 30 ساعة بالشهر بحد أقصى 3 ساعات يومياً؟

ج/ لا طبعاً.

س/ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر بالتحقيقات من قيامك بنشر صور فاضحة على تطبيق الإنستجرام الخاص بكِ والمتاح للكافة والذى طالعته النيابة قاصدة إثارة الشباب وإغوائهم والترويج لنفسك بهدف القيام بأعمال مخلة للآداب؟

ج/ لا أنا زى ما قولت أن الحساب ده مش بتاعى وإن الصور دى أنا كنت عاملة بيها محضر.

س/ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر من قيامك باستغلال الفتيات للدخول بتطبيق لايكى وحثهن على القيام بمثل ما تقومين به مستغلة حاجة العوز وحاجتهن المالية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من وباء كورونا؟

ج/ محصلش.

س/ ما قولك فيما أضافه سالف الذكر من قيامك باستخدام الأطفال مستغلة حاجة الضعف لديهم وعدم إدراكهم بنشر مقاطع راقصة معهم؟

ج/ أنا معملتش كده.

ملحوظة: حيث قمنا بعرض مقطع الفيديو وذلك من الفلاشة المقدمة من العميد أحمد طاهر والذى مدته 32 ثانية والسابق تفريغه والتى تظهر فيه المتهمة قائلة «رسالة إلى كل السناجل» ثم طلبت من طفلة الحضور قائلة «تعالى يا روحى والله العظيم بحبك جداً» ثم ظهرت فتاة صغيرة فى السن إلى جوار المتهمة وسألتها الأخيرة «قوليلى يا ساندى أنتى مرتبطة» فأجابتها الطفلة «آه» فسألتها المتهمة «إنتى عندك كام سنة» فأجابتها الطفلة «13 سنة» فقررت المتهمة عندها 13 سنة يا جماعة ومرتبطة حد عايز يقول حاجة أنا عن نفسى نو كومينت مش هتكلم الأب إيدج إيه نظامهم، الأندر إيدج ارتبطوا خلاص إيه بقى إنتوا نظامكوا عشان أنا الحمد لله.

س/ ما صلتك بالمقطع المعروض عليكِ الآن؟

ج/ البنت دي جارتي ومامتها صاحبة مامتى.

س/ وأين قمتِ بنشر ذلك المقطع؟

ج/ أنا منشرتوش فى حتة.

س/ وما قصدك من الإدلاء بذلك المقطع «الأندر إيدج ارتبطوا خلاص إيه بقى إنتوا نظامكوا عشان أنا الحمد لله»؟

ج/ هى كانت بنية الهزار أنا مكنش قصدى حاجة.

س/ وما هى بيانات تلك الطفلة التى تظهر بالمقطع؟

ج/ اسمها ساندى جارتى.

س/ وما قولك فيما قرره العميد أحمد طاهر بمحضر الشرطة المؤرخ 2020/5/14 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة فى استخدام أطفال صغار السن فى تصوير مقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية تعود عليكِ بالأرباح دون مراعاة لصغر سنهم؟

ج/ محصلش.

س/ وما قولك فيما أضافه سالف الذكر من قيامه برصد ذلك المقطع السالف عرضه عليكِ والذى أحدث حالة استياء كبير بين أوساط المواطنين خاصة أهلية الطفلة؟

ج/ أنا منشرتش الفيديو ده ولما أخدتوا اللاب توب والموبايل الخاصين بيا مش موجود الفيديو ده عليهم وتصوير الفيديو ده كان فى البيت بغرض الهزار.

ملحوظة: حيث قمنا بالدخول من حاسبنا الخاص بنا على تطبيق التيك توك الخاص بالمتهمة والتى أقرت المتهمة بأنه حسابها الموثق فتبين لنا وجود المقطع السالف عرضه عليها والتى أنكرت صلته بها.. تمت الملحوظة.

س/ ما تعليلك وقد أنكرتِ بعدم نشر ذلك المقطع على حسابك وقد ثبت للنيابة من مطالعة حسابك على تطبيق التيك توك والذى أقريتى به بأنه حسابك الموثق بوجود ذلك المقطع؟

ج/ أنا مصرة على إنكارى

.س/ إنتى متهمة وحال كونك عضواً بجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر بالتعامل فى أشخاص طبيعيين هن مجموعة من الفتيات المشتركين على حساباتك بمواقع التواصل الاجتماعى مستغلة حاجتهن للمال وكذا أطفال لم يتجاوزن الثامنة عشر من العمر بقصد استغلالهم فى الجرائم موضوع الاتهامات اللاحقة؟

ج/ لا يا فندم معملتش الكلام ده أنا أصغر من أنى أعمل كده.

س/ إنتى متهمة بالإعلان عن طريق حساباتك على شبكة المعلومات دعوة تتضمن إغراء على الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج/ أول حاجة أنا معرفش يعنى إيه دعارة أساساً كلمة كبيرة عليا وأنا معملتش أى حاجة وكل ده تلفيق.

.س/ إنتى متهمة بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن قمتى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتك الشخصية على شبكة المعلومات؟

ج/ محصلش.

س/ إنتى متهمة بإنشاء وإدارة واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات يهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة؟

ج/ محصلش.