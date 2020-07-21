اليونان: تركيا عليها مواجهة عقوبات ما لم تكف عن التنقيب في شرق المتوسط

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن على تركيا مواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ما لم تكف عن التنقيب في شرق المتوسط، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأوضح ميتسوتاكيس، أن التشكيك التركي للحقوق السيادية لليونان وقبرص، هو تشكيك في حقوق أوروبا.

ولدى اليونان، توترات طويلة الأمد مع تركيا حول مجموعة من القضايا تتراوح من الحدود الجوية والبحرية إلى قبرص المنقسمة عرقيا، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، قال في وقت سابق، اليوم، إن السلوك "غير القانوني" لتركيا في شرقي البحر المتوسط يهدد تماسك علاقات حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد دندياس بعد اجتماع مع نظيره الألماني هيكو ماس في أثينا، أن "السلوك غير القانوني والاستفزازي لتركيا له رد فعل سلبي خطير ليس فقط بالنسبة للسلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ولكن لتماسك الناتو وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".