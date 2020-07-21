زعيم حزب الأكراد بتركيا: نظام أردوغان مسخ

قال رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الأسبق صلاح الدين دميرتاش، المعتقل في سجون رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان منذ سنوات، في رسالة كتابية لصحيفة "جمهورييت" التركية، أن الشعب استوعب جيدًا ما فعله النظام الحاكم بعد انقلاب 15 يوليو المزعوم.

وقالت "جمهورييت" التركية، إن دميرتاش، أوضح في رسالة ردًا على بعض الأسئلة الموجهة إليه حول النظام الحاكم ورؤيته لما يحدث وما حدث، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأكد دميرتاش، أن هذا النظام برئاسة أردوغان، خدع الشعب "بتكتيكات الانقلاب" المزعوم واستمر في خداعه للشعب، وبقي الشعب تحت تأثير صدمة "الانقلاب" المزعوم لكنه فهم جيدًا فيما بعد ما فعله النظام بعد الانقلاب المزعوم.

وأضاف دميرتاش: "لو كان من قالوا (نحن خُدعنا) صادقين في كلامهم، كانوا سيختارون الديمقراطية بكل تأكيد. كما أن من لم يصبحوا من نخبة حزب العدالة والتنمية أصبحوا في الطرف الآخر".

وأوضح دميرتاش: "ينبغي على المعارضة أن لا يصبح حزب العدالة والتنمية في جدول أعمالها، بل ينبغي أن تكون المساحة للشعب".

وأكد دميرتاش، أن السجن لم يكن حاجزًا أمام أحلامه مشيرًا إلى أنه كان لديه أحلام عندما كان في الخارج والآن وهو في السجن أصبحت أحلامه أكبر بكثير مما كان بالخارج.

وأشار دميرتاش، إلى أنه حال كونه حرًا، فلم يكن لأردوغان أن ينعم بالفوز في الانتخابات، موضحا أن جدول أعمال المعارضة التركية مشغول بحزب العدالة والتنمية ومن ثم تهدر طاقتها وتهدر آمال الشعبن، مؤكدًا أن المعارضة يجب أن لا تنفصل عن الشعب مطلقًا.

جدير بالذكر، أن منظمات حقوق الإنسان العالمية طالبت مرارًا وتكرارًا بالإفراج عن دميرتاش حيث ما يواجهه ضد الإنسانية، ولكن مازال دميرتاش في السجون حتى هذه اللحظة بسبب تعنت نظام أردوغان.