هذا الظلم سينتهي.. رسالة من دميرتاش لشاب تركي فصل من عمله

بعث رئيس حزب الشعوب الديمقراطي السابق المعتقل صلاح الدين دميرتاش، برسالة دعم للشاب أرجان سالدانلي، بعد فصله من عمله لمجرد متابعة حساب دميرتاش على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مؤكدًا في رسالته أنه سيساعده على إيجاد فرصة عمل جديدة.

وكان سالدانلي تعرض للفصل بعد أول يوم عمل كمستشار مبيعات في شركة خاصة بمدينة إسطنبول، وذلك لمجرد متابعته حساب دميرتاش على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتضمنت رسالة دميرتاش دعمًا لسالدانلي، كما شارك السياسي الكردي منشورًا عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأمر بعدما أبلغه محاميه بما حدث.

واقتبس دميرتاش في تغريدته أحد الأخبار المنشورة بشأن واقعة فصل سالدانلي، قائلاً: "لا تحزن يا عزيزي، فكل هذا الظلم سينتهي يومًا ما، ولن يتبقى سوى الخزي والعار للبعض. سأقوم أنا أيضًا بمتابعة حسابك، وسأساعدك على إيجاد فرصة عمل".

وقال الشاب سالدانلي، إنه صدم عندما علم أن الشركة التي بدأ العمل فيها قررت طرده بعدما عمل حتى الظهر من اليوم الأول لعمله، مؤكدًا أنه عندما تساءل عن السبب رد مسؤولو الشركة عبر مكالمة هاتفية قائلين:"لقد تفقدنا حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي فوجدنا أن الأشخاص الذين تدافع عنهم يخضعون اليوم للمحاكمة. وبسبب موقفك هذا من سياسة الدولة وشخصية تخضع للمحاكمة فإننا رأينا أنك لست مناسبًا للعمل معنا".

وكان دميرتاش تعرض للاعتقال عقب تصريحاته المثيرة التي اعتبرت الانقلاب المزعوم في 2016 مدبرًا من قبل أردوغان، حيث قال في خطاب ألقاه في البرلمان التركي: "أردوغان يزعم أنه اطلع على خبر محاولة الانقلاب عن طريق صهره. هذا كذب بالكلية، بل إنه كان على علم بالمحاولة قبل أي شخص آخر. فرغم علمه المسبق بالمحاولة انتظر حتى تقع المحاولة ويستفيد من النتائج التي ستظهر في ترسيخ نظامه الشخصي. فنحن أمام أكبر مؤمرات تاريخ الجمهورية. نحن أمام انقلاب داخل انقلاب!".

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكما في التاسع من يونيو الماضي أشارت خلاله إلى تجاوز فترة اعتقال دميرتاش المحبوس منذ نوفمبر 2016 الحد المسموح به.