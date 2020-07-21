ضبط 3 آسيويين في الكويت لاتهامهم بدهس "شهيد الشهامة"

قال محمد رمزي، عم شهيد الشهامة في الكويت، عادل حلمى محمد محمود مؤنس، ابن مركز مينة النصر بمحافظة الدقهلية، إن المحامين في الكويت أبلغوا أسرة الشهيد اليوم، بأن الأجهزة الأمنية ضبطت 3 وافدين آسيويين من بنجلاديش يشتبه في قيامهم بدهسه.

وأضاف رمزي لـ"الوطن"، أن الجناة كانوا يقومون بعملية سرقة عندما شاهدهم الشهيد "عادل"، وأنه حاول منعهم من تنفيذ مخططهم، فما كان منهم إلا أن دهسوه ولاذوا بالفرار.

وأشار إلي أنه جار توكيل محاميّن في الكويت، وهما مبارك راشد عيد العازمي، وسالم راشد سالم العازمي.

وتقدم "رمزي" بالشكر إلي قيادات وزاره الداخلية ومباحث منطقة الوفرة، لسرعة القبض على الجناة الذين سرقوا المزرعة ودهسوا الشهيد.

وروى عم الشهيد، تفاصيل مصرع ابن شقيقه، قائلًا، إنه أثناء توجه "عادل" إلى عمله بمزرعة عمر حمدان بمنطقة "الوفرة" بالكويت، شاهد مجموعة لصوص يقومون بسرقة حديد من المزرعة بسيارة "لوري"، فرفض أن يري السرقة ويسكت، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، وعندما رأوه حركوا السيارة بقوة يمينًا وسيارًا وهو عليها، فسقط تحت السيارة ودهسته العجلات الخلفية، ونقله زملائه للمستوصف، إلا أنه توفي في الطريق.

وأكد أن المصريين وأبناء القرية في الكويت، وأيضا السلطات المصرية من السفارة والوزارة المعنية بذلوا جهودًا كبيرة لإعادة الجثمان ودفنه في وطنه، ونتابع التحقيقات هناك من خلالهم حتى يعود حقه.

يُذكر أن عادل حلمي، سافر منذ عام تقريبًا إلي الكويت بعد شهر من زواجه، وحملت زوجته في طفلته "نور الهدى"، وعمرها الآن 3 أشهر، كما أنه وحيد والدته، وله شقيقتين فقط.