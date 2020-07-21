شروط وخطوات التقديم بمدرسة WE للطلاب الحاصلين على الإعدادية 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب القبول بمدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات) بمدينة نصر، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وحتى السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وذلك في التخصصات الآتية: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب - أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية).

تستعرض "الوطن" خطوة بخطوة كيفية التقديم بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية الكترونيًا، من خلال استمارة وزارة التربية والتعليم، ولكن يجب الاطلاع على بعض المعلومات مثل.

أقسام المدرسة

تتكون المدرسة من 5 أقسام هي..

قسم تكنولوجيا الاتصالات

قسم تكنولوجيا الالكترونيات

قسم تكنولوجيا الكهرباء

قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب

شروط القبول

١ - أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019 - 2020، والحد الأدنى لمجموع القبول 250 درجة.

٢- أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عاما.

٣- أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

٤- أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

٥- أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

خطوات التقديم في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا

الدخول على الصفحة الالكترونية من هنــــــا.

الضغط على اسم المدرسة المتقدم لها وهي مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تحديد كيفية معرفة المدرسة، عن طريق اختيار واحد من الاختيارات الموجودة، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثانية الإطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على التالي.

الخطوة الثالثة هي استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية، وغيرها..، وفي النهاية الضغط على التالي.

وخلال الفترة القادمة سوف يتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناء على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة.