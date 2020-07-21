رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ جنوب سيناء: سننشئ مدينة دينية سياحية عالمية

كتب:

شريف سليمان
09:52 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
اللواء خالد فودة

اللواء خالد فودة

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لمدينة سانت كاترين، قائلًا إن الزيارة تضمنت توجيهات بتطوير مطار سانت كاترين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الزيارة تضمنت توجيهات بتغطية سانت كاترين بشبكة اتصالات قوية، بجانب توفير المياه، وحل أزمة الكهرباء مضيفًا: "سيتم إنشاء مدينة دينية سياحية عالمية".

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجه بتحسين وتقوية شبكة الاتصالات في سانت كاترين، بجانب إنشاء مجمع فنادق وإصلاح الطرق من وإلى المدينة لتكون عاصمة للسياحة الدينية.

وذك "فودة" إن المحافظة سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا.

اقرأ المزيد:

خالد فودة يفتتح مشروعات خدمية وتنموية بـ30 مليون جنيه في راس سدر

العناني واللواء خالد فودة يلتقيان بمستثمري جنوب سيناء

خالد فودة: أمطار الشهر الماضي تسببت في حدوث تلفيات كثيرة في رأس سدر

اللواء خالد فودة يكشف حقيقة إنشاء محافظة في وسط سيناء

خالد فودة: شرم الشيخ تسضيف حفل اختيار أفضل لاعب في العالم هذا العام

خالد فودة: القيادة السياسية قدمت دعما غير محدود لمهرجان التراث العربي