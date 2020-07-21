محافظ جنوب سيناء: سننشئ مدينة دينية سياحية عالمية

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لمدينة سانت كاترين، قائلًا إن الزيارة تضمنت توجيهات بتطوير مطار سانت كاترين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن الزيارة تضمنت توجيهات بتغطية سانت كاترين بشبكة اتصالات قوية، بجانب توفير المياه، وحل أزمة الكهرباء مضيفًا: "سيتم إنشاء مدينة دينية سياحية عالمية".

وأشار إلى أن رئيس الحكومة وجه بتحسين وتقوية شبكة الاتصالات في سانت كاترين، بجانب إنشاء مجمع فنادق وإصلاح الطرق من وإلى المدينة لتكون عاصمة للسياحة الدينية.

وذك "فودة" إن المحافظة سجلت "صفر" إصابات بفيروس كورونا.