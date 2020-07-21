شوقي: فصول المدارس لن تزيد عن 20 طالبا العام الدراسي المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة محكمة لأليات العمل مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث سيتم الإعلان عن الشكل النهائي للنظام أول أسبوع من شهر سبتمبر المقبل، وتعمل الوزارة حاليا على توفير محتوى رقمي وأفلام وكتب رقمية للطلاب كبديل قوى عن الدروس الخصوصية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة تقوم حاليا بتنسيق الفصول التعليمية للطلاب، حيث إنه ومع بداية العام الدراسي الجديد لن يكون هناك أكثر من 20 طالبا في الفصل الدراسي، وتدرس الوزارة حاليا كافة الحلول المطروحه مثل تقسيم عدد الطلاب بالفصول أو عبر أيام مختلفة وغيرها من السيناريوهات.

وأوضح الوزير، "بنحاول نحل المعادلة، ومن هنا لحد أول سبتمبر هو مجرد اجتهاد واحنا مقولناش بشكل قطعي، والحل النهائي هيطبق على مدارسنا فقط وليس الدولية"، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي لوضع آليات مثالية ومحكمة لحضور الطلاب العام الدراسي المقبل حتى لا يصاب أيا منهم.

وأكد أن الوزارة ستقوم بصمت إعلامي من اليوم وحتى الأول من شهر سبتمبر للعمل على النظام الجديد، وسيتم التعامل مع مختلف المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة: "هنبص على المنظومة كلها وهنحاول نوفق بين الأهالي والمدارس لأن المدارس لازم متنهرش"، ناصحا أولياء الأمور بالتوقف عن التسائلات الخاصة بالنظام التعليمي الجديد لحين إيضاحه من قبل الوزارة وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

أما وبالنسبة لمصاريف العام الدراسي المقبل، فتابع: "الأهالي لازم تدفع للمدارس الخاصة بناءً على العقد اللي يبنهم وبين المدرسة، وحتى لو فيه زيادة الـ7%، هنحقق فيها مع كافة المدارس ولو فيه زيادة فعلا هنفرض على المدارس أنه يرجعوا الزيادة للأهالي أو يرحلوها للعام الدراسي التالي، واللي اختار يخش المدارس الدولية يعلم تماما أنها ليها مصاريف وغالية وميحملناش نتيجة اختياره، واحنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، ومش هنلاقي حل يرضي كل عائلة لوحدها".