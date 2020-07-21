محافظ الفيوم: 200 مليون جنيه تكلفة مشروعات الصرف بسرسنا والسعيدية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تدبير مبلغ 95 مليون جنيه كمرحلة أولى، بخطة ديوان عام وزارة الإسكان للعام المالي الحالي 2020-2021، لإنهاء مشروعات الصرف الصحي المتعثرة بقرى فرقص وسرسنا والسعيدية، وذلك تمهيدًا لدخول هذه المشروعات حيز الخدمة، مشيرًا إلى أن إجمالي التكلفة 200 مليون على عامين.

وقال محافظ الفيوم، خلال مداخلة هاتفية مع خالد ابو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه سيجري الانتهاء من عمليات التنفيذ خلال عامين، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمعيشة وحياة المواطنين، مضيفًا: "عندى طموح للانتهاء من أعمال التنفيذ خلال عام".

وتابع: "التمويل مش هيتوقف وجرى ضخ هذه الأموال لدخولها كمشروعات إضافية، وهناك قرض أوروبي يصل لـ 9 مليارات جنيه، ويستهدف أكثر من 20 مشروع صرف صحي في العديد من القري، ونحن الآن في مرحلة الاستشارات الهندسية، وهذا المبلغ ضخم، ومن المتوقع بدء التنفيذ في المحطات خلال نوفمبر 2020".