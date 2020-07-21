"طفلك عاوز إيه".. تطبيق موبايل بجامعة المنصورة لمساعدة الأمهات

صمم فريق طلابي من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة، تطبيق موبايل خاص للأمهات حديثي الولادة، لمساعدتهن في التعرف على متطلبات أطفالهن، وذلك ضمن مشاريع التخرج بالكلية.

وقال الطالب محمد رضا الصايغ، أحد أعضاء الفريق المشارك، إن الفريق نفذ برمجة تطبيق موبايل للأمهات حديثي الولادة، وهو أحد التطبيقات الذكية لمساعدة الأمهات على كيفية التعرف على متطلبات الطفل خلال الفترة العمرية من بداية الولادة حتى عمر السنتين، من خلال بصمة صوت الطفل وصراخه، حيث يتم تنبيه الأم لاحتياج الطفل الى "الرغبة فى النوم، والجوع، والمغص، والمرض، وارتفاع درجة الحرارة".

وأضاف "الصايغ"، أن التطبيق يستطيع من خلال نبرة صوت او بكاء الطفل التعرف على احتياجاته وتنبيه الأم ومساعدتها لما يحتاجه الأم ، كما يقوم التطبيق بتسجيل بيانات الطفل، وإنشاء أرشيف لتاريخ تعرضه لأي مرض، كما يقدم التطبيق للأم في حالة مرض الطفل كافة المعلومات عن أطباء الأطفال المتواجدين في أقرب موقع.

شارك بتنفد التطبيق كل من محمد رضا الصايغ ، وأسماء إبراهيم محفوظ، وعمرو أسامه زقزوق، وسلوى رضوان، وضياء الدين مجدي، ومحمود رضا قطر، ومحمد معتز عاطف، وندى مكرم، ومريم على الضويني، وأحمد حمدي حوام، وأحمد رضا ، ومحمد مصطفي أبو العلا، وخالد شحاتة.

وناقشت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، اليوم، مشروعات التخرج والتي تقام في ظل إجراءات احترازية، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات.