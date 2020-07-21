خبير صحة بأكسفورد: كنا في غفلة في بريطانيا وقت انتشار كورونا

انتقد الخبير في الصحة بجامعة أكسفورد البريطانية، جون بيل، استعداد الحكومة في المملكة المتحدة للتصدي لخطر وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واتهمها بأنها كانت في غفلة في الوقت الذي كانت تنفجر فيه الأزمة أمام العالم.

وقال بيل، في شهادته أمام لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بمجلس العموم البريطاني، اليوم، إن المسؤولين البريطانيين فشلوا منذ البداية في الاستعداد لهذا الفيروس، على الرغم من الدعوات التي انطلقت خلال أوقات انتشار الفيروسات المختلفة حول العالم خلال العقود الماضية.

وأضاف بيل: "الحقيقة هي أننا كنا نائمين بشأن الأزمة المتعلقة بجائحة كورونا وهذا عار علينا. منذ عام 2000 مرت بالعالم 8 مرات انتشرت فيها الأمراض المعدية كانت تستطيع كل منها أن تجتاح العالم وتصبح وباءً".

وأوضح الخبير البريطاني: "هذا الأمر ليس بالجديد وأظن أننا لا يجب أن نفتخر بأننا انتهينا إلى نظام ليس لديه القدرة على الصمود أمام الوباء".

وذهب بيل، للمقارنة بين تعامل المملكة المتحدة مع كورونا المستجد وتعامل سنغافورة، التي قال إنها بدأت "الاستعداد للتعامل مع المصاعب" بدأ من بداية شهر يناير بعد ظهور أول الحالات التي سجلت في ووهان بالصين في ديسمبر، مضيفاً "أخذ الأمر منا (في بريطانيا) حتى نهاية شهر فبراير وبداية مارس لنبدأ ردة الفعل".

وتابع الخبير في جامعة أكسفورد قائلا:"أعتقد أن هذه بداية الفشل الأكبر بالنسبة لنا وهناك الكثير من الأشياء الناتجة عن هذا الفشل".

وتأتي تصريحات بيل أمام مجلس العموم اليوم في الوقت الذي أصدر فيه مكتب الإحصاء الوطني تقريرا عن وقوع 56100 حالة وفاة تتضمن هذه الحالات ما لم يتم تسجله في المملكة المتحدة.

وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن 51096 من حالات الوفاة تتضمن وقوع إصابات بكورونا المستجد في إنجلترا وويلز حتى 10 يوليو الجاري.

وكانت الإحصائيات المنشورة في الأسبوع الماضي عن طريق السجلات الوطنية لإسكتلندا قد كشفت أن 4187 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 وقعت حتى 12 يوليو، بينما تم تسجيل 844 حالة وفاة في أيرلندا الشمالية حتى 10 يوليو وفقا لوكالة الإحصاءات والبحوث في أيرلندا الشمالية.

وفي المجموع، سُجلت 56127 حالة وفاة في المملكة المتحدة مرتبطة بالإصابة بكورونا المستجد، بما فيها حالات اشتباه.