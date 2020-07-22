فيديو.. مني إش إش تعلن تحسن حالتها الصحية: عديت مرحلة الخطر

أعلنت مني إش إش طليقة الفنان ماجدي المصري تحسن حالتها الصحية بعد تدهورها بسبب إصابتها بكورونا.

ونشرت إش إش عبر "إنستجرام" فيديو قالت فيه، "أشكر كل من اهتم وسأل عني فترة مرضي بكورونا، أجريت أشعة عالرئة ومجموعة تحاليل وانتظر النتيجة، ولكن حبيت اطمئن الجميع أنني عديت مرحلة الخطر، وإن شاء الله أكون زي الفل.

أضافت أنصح كل من يصاب بكورونا أن يجري تحليل تجلطات الدم، وهذا أهم شئ لأن كورونا يسبب تجلطات في الرئة والقلب.

الفنانة منى إش إش، هي ابنة الملحن حسن إش إش، وطليقة الفنان ماجد المصري، ووالدة أبناءه "ماهيتاب وأحمد".وسبق وأعلنت "منى" إصابة والدها حسن إش إش، بفيروس كورونا بقولها "الكورونا راحت لبابا لحد باب بيته"، وبعد إجراءه المسحة، تم التأكد من عدم إصابته وأنه مجرد دور برد طبيعي، حسب تصريحات "حسن إش إش".