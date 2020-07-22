المتحدث العسكري ينشر صورًا لإحباط الهجوم الإرهابي على كمين بئر العبد

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد تامر الرفاعي صورًا لإحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال المتحدث العسكري، في بيان له إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وتأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.

وتابع، "قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا منهم فرد يرتدى حزاما ناسفا، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على استمرار جهود تأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.