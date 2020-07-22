ترامب: سنهزم كورونا.. ولدينا لقاحين وصلا للتجارب النهائية في وقت قياسي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دخول لقاحين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من أصل أربعة، إلى مرحلة التجارب السريرية النهائية في وقت قياسي، موضحًا أن اللقاحين قد يحصلان على تشريع قريب وموافقة من المسؤولين على طرحها، وسيتم نشر وتوزيع اللقاحات بسرعة كبيرة في حال اعتمادها، وذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وأضاف "ترامب"، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تعهدت بتطوير لقاح وهزيمة الفيروس، وسنحقق نتائج جيدة بالفعل في تطوير هذا اللقاح، متوقعًا أن يرى اللقاح النور بسرعة أكبر مما يتوقعه أحد، وسيقوم بتقديم اللقاحات والعلاجات كلما كان الأمر ضرورياً من إجل إلحاق الهزيمة بالفيروس.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إدارته لن تألوا جهداً لمساعدة المستضعفين ممن عانوا من الآثار السلبية للفيروس، وستقوم بتقديم العون لهم، موضحًا أن وضع انتشار الفيروس في الولايات المتحدة متفاوت، حيث تشهد بعض المناطق أداءً جيداً في حين تعاني مناطق أخرى من أوضاع سيئة، لافتاً الانتباه إلى أن الأوضاع قد تشهد تراجعاً قبل أن تتحسن بشكل ملحوظ.