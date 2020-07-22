عاجل.. أول فيديو من موقع حادث إطلاق النار في شيكاغو

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو من مكان وقوع حادث إطلاق النار بالقرب من جنازة في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو تواجد الشرطة الأمريكية بكثافة في مكان وقوع الحادث، للتحقيق في الواقعة.

BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI — Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020

ووقع حادث إطلاق النار على ما يصل إلى 16 شخصًا منذ قليل، جنازة في أوبورن جريشام، بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع إطلاق النار في شارع 79 وشارع كاربنتر، حيث أكدت الشرطة إطلاق النار على عدة أشخاص خارج منزل الجنازة، حسبما نقل موقع CBS.

وقالت مصادر إن هناك نوعا من الكمين المخطط له خارج دار الجنازة، حيث كانت هناك مراسم تأبين لضحية قتل.

وقال مسؤولون إن سيارات الإسعاف نقلت تسعة أشخاص على الأقل من مكان الحادث.

وقالت إدارة الإطفاء إن مركز المحامي المسيح الطبي والمركز الطبي بجامعة شيكاغو استقبلوا معظم الضحايا.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم العثور على ضحيتين إضافيتين بالقرب من الشارع 63 وهما في طريقهما للنقل إلى المستشفى.

وقالت إدارة الإطفاء إن امرأة تعرضت لإطلاق النار عدة مرات، وأن المرضى الذين نقلتهم تراوحت بين حالة خطيرة وحرجة.