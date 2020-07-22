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صور.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج

فريق من 50 متخصصا وفنيا يبدأون رفع الجزء السفلي من الكعبة

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محمود البدوي
04:23 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
صورة اثناء رفع كسوة الكعبة

صورة اثناء رفع كسوة الكعبة

منذ الدقائق الأولى من دخول اليوم الأول من شهر ذي الحجة، بدأ خمسون رجلاً من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويرافقهم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج، حسبما ذكرت قناة "العربية"

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج، برفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً.

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