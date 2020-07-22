نجوى إبراهيم: الخطيب أسطورة.. والإبراشي: أفضل من لعب الكرة في مصر

تذكرت الإعلامية نجوى إبراهيم، حوارها مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي وصفه الإعلامي وائل الإبراشي بأنه أفضل من لعب الكرة في تاريخ مصر، قائلا "كنا بنقعد نستنى لمسة من الخطيب عشان نستمتع بيها ونسرح فيها بالليل بدون مبالغة".

وعرض "الإبراشي" جزءا من حوار الكابتن محمود الخطيب والإعلامية نجوى إبراهيم، والتي علقت خلال لقاء في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها استمتعت بالحوار مع "بيبو" معتبرة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، أسطورة مثل صالح سليم، مشيرة أن هناك شخصيات تستمر معها الشهرة وتظل جزءا من تقاطيع شخصيتها ووجهها.

ووصفت "إبراهيم"، الكابتن محمود الخطيب بأنه ليس مجرد لاعب كرة ولكنه "دماغ"، مشددة على أنه يتمتع بذكاء شديد، وذلك ما جعله لاعبا محترفا وأخلاقه الرياضية عالية، وتابعت:"هو دماغ وسألته في الحوار تختار إيه رجلك ولا دماغك قالي دماغى فى رجلى"، مشيرة أن لاعب الكرة يلعب الكرة بعقله لا بقدمه معتبرة أن الخطيب مسالم وغير مسالم في نفس الوقت، شارحة أنه مسالم في الملعب ولا يأذي أحدا ولا يجرح أحدا ولا يضايق أحدا.