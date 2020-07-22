أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم، الأربعاء 22 يوليو الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.15 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.14 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل نحو 20.11 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.