مقتل 9 وإصابة 3 من عناصر طالبان في اشتباكات مع قوات الأمن بأفغانستان

أعلنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم الأربعاء، مقتل 9 على الأقل من عناصر حركة طالبان وإصابة 3 آخرين في هجوم شنته الحركة على قوات الأمن بإقليم غازني بوسط البلاد.

وأوضحت القوات الخاصة، في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن، إلا أن أفراد القوات الخاصة تمكنت من صد الهجوم.

ولم يصدر بعد تعليق من حركة طالبان على الاشتباكات.