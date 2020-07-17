حركة طالبان الأفغانية: الولايات المتحدة انتهكت اتفاق السلام

زعمت حركة طالبان، اليوم، بأن القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان نفذت عدة هجمات بطائرات بدون طيار في 3 أقاليم بأفغانستان.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شاهين، في تغريدة كتبها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن القوات الأمريكية انتهكت الاتفاق بشن عدة غارات بطائرات بدون طيار في مناطق غير قتالية في أقاليم هلمند وجزني وزابل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

وأوضح شاهين، أن طالبان تدين هذه الهجمات وتعتبرها غير مقبولة.

وتأتي ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار، إذا تم تأكيدها، بعد أعمال عنف غير مسبوقة في أفغانستان تقودها طالبان خلال الأشهر الأخيرة.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق سلام في أواخر شهر فبراير الماضي من هذا العام في محاولة لتمهيد الطريق لمحادثات بين الأفغان تهدف إلى إنهاء العنف المستمر.

ومع ذلك، قال المسؤولون الأفغان إن طالبان لم تكتف بأعمال العنف في البلاد بل وعملت على زيادة هجماتها ضد القوات الأفغانية والمدنيين بعد توقيع اتفاق السلام.