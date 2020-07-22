1060 عالقا مصريا يغادرون الكويت اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الأربعاء، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أنّ الرحلات تضمنت رحلتين على متنهما 335 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى أسيوط، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الإسكندرية.

وأضافت أنّ الشركات الناقلة للرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة إير كايرو، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع 3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة إير كايرو، وشركة العربية - مصر، وشركة المصرية وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت الثلاثاء مغادرة 1190 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، عبر 7 رحلات جوية.