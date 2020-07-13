7 رحلات تغادر الكويت لإعادة 1215 مصريا عالقين اليوم

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا اليوم، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أنّ مطار الكويت يشهد مغادرة نحو 19 رحلة طيران تحمل على متنها 3599 راكبا لمطارات 8 دول: مصر، الإمارات، الهند، النيبال، لبنان، باكستان، الأردن، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت لمطارات مصر 7، تقل 1215 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنّ الرحلات الـ7 تصل لمطارات القاهرة، سوهاج، أسيوط، والأقصر، مشيرا إلى أنّ التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنّه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، وفقا للجدول المعلن في هذا الشأن، على متنها جميعا 1215 عاملا.

وقال إنّ الرحلة الأولى على طيران العربية – مصر، رقم 554 قيام من مطار الكويت 11:55 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية على الكويتية رقم 541 قيام من مطار الكويت 14:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 200 عامل، والثالثة على المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 وتصل مطار القاهرة وعلى متنها 290 عاملا.

أما الرحلة الرابعة، فهي عى طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17:05، وصل لمطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والخامسة على الجزيرة رقم 1701 قيام من الكويت 18:05 وصول مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا، والسادسة على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من مطار الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من مطار الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.