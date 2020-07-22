الإحصاء: 21.18 % انخفاض قيمة الواردات غير البترولية خلال الفترة يناير -مايو 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الأربعاء الموافق 22/ 7 / 2020 بياناً صحفياً حول الواردات والصادرات الغير بترولية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2020 .

الواردات :بلغت قيمة اجمالي واردات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 23.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي مايو 2020 مقابل 29.85 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 21.18 %بلغت قيمة الواردات الغذائية 4553 مليون دولار الفترة من يناير الي ابريل 2020 مقابل 5894 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 22.8 %.

كانت اهم الدول التي انخفضت الواردات منها الصين حيث بلغت 4010 مليون دولار مقابل 5223 مليون دولار عام 2019 تليها امريكا حيث بلغت 1801 مليون دولار مقابل 2388 مليون دولار عام 2019 تليها المانيا حيث بلغت 1457 مليون دولار مقابل 1792 مليون دولار عام 2019 تليها البرازيل حيث بلغت 611 مليون دولار مقابل 1069 مليون دولار عام 2019 تليها تركيا حيث بلغت 1202 مليون دولار مقابل 1572 مليون دولار عام 2019 ثم روسيا الاتحاديه حيث بلغت 1010 مليون دولار مقابل 1653 مليون دولار عام 2019 .كانت أهم المجموعات السلعيه التي انخفضت قيمة وارداتها مجموعه المراجـل(غلايات)،الات ،أجهـزة اليـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 2207 مليون دولار مقابل 2850 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الحبوب حيث بلغت 2035 مليون دولار مقابل 2333 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا حيث بلغت 2012 مليون دولار مقابل 3047 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه حديد وصلب وفولاذ حيث بلغت 1353 مليون دولار مقابل 1627 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 1268 مليون دولار مقابل 1657 مليون دولار عام 2019 الصــــادرات :بلغت قيمة اجمالي صادرات جمهورية مصر العربية الغير البترولية 10.30 مليار دولار خلال الفترة من يناير الي مايو 2020 مقابل 11.18 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2019 بنسبة انخفاض 7.8 % ويرجع هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الصادرات من القطن الخام والمواد الخام حيث بلغت 1202 مليون دولار مقابل 1309 مليون دولار عام 2019 وذلك لتوجيه القطن الخام والمواد الخام للتصنيع المحلي

بدلا من تصديرها بمقابل ضعيف مما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات المصرية بدلا من الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي النقدي للدولة .

كانت اهم الدول التي انخفضت الصادرات اليها تركيا حيث بلغت 619 مليون دولار مقابل774 مليون دولار عام 2019 تليها السعوديه حيث بلغت 605 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار عام 2019 تليها أمريكا حيث بلغت 568 ملـيون دولار مقـابل 857 مليـون دولار عام 2019 تليها ايطاليا حيث بلغت 557 مليون دولار مقابل 622 ملـيون دولار عام 2019 ثم اسبانيا حيث بلغت 319 مليون دولار مقابل 430 ملـيون دولار عام 2019.

كانت أهم المجموعات السلعيه التي انخفضت قيمة صادراتها مجموعه الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها حيث بلغت 1074 مليون دولار مقابل 1216 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الدائن ومصنوعاتها ( البلاستيكات بأنواعها) حيث بلغت 596 مليون دولار مقابل 886 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه خضرونباتات ودرنات صالحه للاكل حيث بلغت 593 مليون دولار مقابل 634 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الملابس الجاهزه حيث بلغت 400 مليون دولار مقابل 545 مليون دولار عام 2019 تليها مجموعه الزيوت العطريه ومحضرات الغسيل حيث بلغت 347 مليون دولار مقابل 376 مليون دولار عام 2019 .