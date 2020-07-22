أول صورة لمخطط محور الفردوس الجديد : من العباسية لمحور المشير

كشفت محافظة القاهرة عن المخطط الهندسي الخاص بإنشاء محور الفردوس، والذى يبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد.

ويمر المحور ويتقاطع سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد متقاطعًا مع شارعي العباسية والسرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم، فمحور الأوتوستراد، ثم شارع الطيران بحي منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بآخر شارع الطيران حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.

كما يمر المحور بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية، متقاطعًا علويًا فوق كوبري امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار .

وطالبت محافظة القاهرة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، وما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعا لصور وبيانات مغايرة للحقيقة، مؤكدة أن الدولة تؤكد حرصها على الحفاظ على التراث التاريخي من الآثار الإسلامية والقبطية لما تمثله من قيمة تاريخية.