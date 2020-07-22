مياه الدقهلية: تشغيل سيارة خدمة العملاء المتنقلة بمدينة السنبلاوين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية اليوم، عن تشغيل سيارة خدمة عملاء متنقلة بمركز السنبلاوين، والتي تتواجد بجوار محطة مياه الوابورات بطريق المعاهدة، وبجوار كوبري المعداوي؛ حيث تستقبل السيارة العملاء من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً يوميًا ماعدا يوم الجمعة، والعطلات الرسمية.

وبحسب بيان الشركة فإن السيارة تقدم خدمات متعددة منها: التعاقد، وسداد الفواتير، والدفع المقدم، وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، واستقبال الشكاوى والعمل على حلها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك من منطلق حرص الشركة على تطوير خدماتها، وتقديمها بشكل أسرع، وأيسر للمواطنين.

وذكرت ان هذه السيارة واحدة من 5 سيارات متنقلة لخدمة العملاء، تم توريدها عن طريق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لخدمة عملاء الشركة بنطاق المحافظة، وخاصة الأماكن البعيدة والنائية، والعمل فى توقيتات بخلاف مواعيد العمل الرسمية.