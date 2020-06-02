زايد: نواصل علاج حالات كورونا بالمنازل.. وتوفير 1000 سيارة متنقلة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن نحو 376 مستشفى لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها في فيروس كورونا تحتوي على أكثر من 35 ألف سرير، وأكثر من 3800 غرفة رعاية مركزة و2300 جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى 1000 سيارة متنقلة و5013 وحدة صحية ومركز طبي.

وأضافت خلال تصريحات لكاميرا "اكسترا نيوز": "جرى إشغال 6500 سرير من بين 35 ألف سرير، التي تعتبر 45% من أسرة وزارة الصحة".

وتابعت: "حتى المستشفيات التي خصصناها للتعامل مع الموقف مازالت قدرتها الاستيعابية كبيرة، والوحدات الصحية تحتوي على أطقم رعاية أساسية وفرق وقاية تمر على الأسر ويسلمون العلاج للمخالطين ويتابعون الحالات المعزولة منزليًا".