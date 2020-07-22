800 ألف جنيه لتطهير شبكات الصرف الصحي في العلاقي بأسوان

شكى عدد من أصحاب الورش والمصانع بالمنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي بمحافظة أسوان، من تفاقم مشكلة الصرف الصحي منذ عام 2008.

وبناء على ذلك، تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووجه بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمنطقة وطريق أسوان / العلاقى لمدة عام بتكلفة تصل لنحو 800 ألف جنيه.

وأكد العميد أحمد عز المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة، توقيع عقد الصيانة والتطهير للشبكات مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والذى سيشمل تطهير بيارات التجميع، وغرف فصل الزيوت والشحوم، وشبكات انحدار ومطابق غرف التفتيش، موضحًا أن المشروع ستسفيد منه 818 ورشة، 232 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بالمنطقة الصناعية بالعلاقي.