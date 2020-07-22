البرلمان العربي يعزي مصر في شهداء سيناء ويدعم إجراءات التصدي للإرهاب

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصرية في إحباط هجوم للعناصر الإرهابية التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في سيناء، أمس، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين من الجيش المصري، وإصابة 4 آخرين، ومقتل 18 عنصرا إرهابيا.

وثمّن رئيس البرلمان العربي عاليا، الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرارها، ضد مخططات التنظيمات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنّ المحاولات الإرهابية الجبانة لن تُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن مواصلة التصدي بكل حسم للجماعات الإرهابية الضالة واقتلاع الإرهاب من جذوره، معربا عن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقدّم رئيس البرلمان العربي خالص تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي وبرلمان وحكومة وشعب مصر في شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المصرية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.