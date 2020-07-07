البرلمان العربي يدين اغتيال هاشم الهاشمي: نؤيد جهود العراق للاستقرار

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات، جريمة اغتيال الباحث السياسي العراقي هشام الهاشمي على يد مسلحين مجهولين، مساء أمس أمام منزله في بغداد.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ تعازيه وخالص مواساته إلى العراق رئيسا وبرلمانا وحكومةً وشعبا وإلى أسرة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وشدد رئيس البرلمان العربي على دعمه وتأييده للجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية، الرامية إلى جمع السلاح وجعله حصرا بيد الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون، مؤكدا أنّ هذه الجريمة التي تستهدف الفكر والرأي تمثل عملا إرهابيا جبانا ترفضه كافة الأديان والأعراف والقوانين.

وأعرب عن دعمه للأصوات المطالبة بإيقاف الاغتيالات السياسية التي طالت عددا من الناشطين العراقيين في الفترة الأخيرة، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الناجزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع العراق في تحقيق أمنه واستقراره والوقوف معه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف النيل من نسيجه الوطني والحفاظ على السلم الأهلي فيه.