تستضيف أول اجتماع للوزراء بعد الحجر.. العلمين الجديدة ملحمة إنجازات

مدينة متكاملة تعمل طوال العالم، على هذا الأساس تبنى مدينة العلمين الجديدة التي يجتمع فيها مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد 16 اجتماعًا للمجلس عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بداية من الاجتماع رقم 84 حتى الاجتماع رقم 100 طبقا لاتباع الإجراءات الاحترازية نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وتُعد المدينة التي تستقبل اجتماع الوزراء، واحدة من 13 مدينة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، والتي يجرى العمل بها على قدم وساق حتى خلال أزمة كورونا لم تتوقف الأعمال التي اتخذت جانبا جديدا من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أشرف عليها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جولاته التفقدية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يونيو 2020

حققت مدينة العلمين الجديدة طفرة في تحقيق الخطة التنفيذية للمشروعات حتى في يونيو 2020، وأوضح الموقع الرسمي لوزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من 70% من الأعمال التنفيذي لمرافق "المياه وصرف المطر والكهرباء"، من المنطقة الثانية إلى السادسة، وتنفيذ 60% من الأعمال التنفيذية للمرافق الشاطئية بمناطق 7 و8 و9، إلى جانب الانتهاء من 60% من الأعمال التنفيذية لخط المياه الناقل وخزان التكديس سعة 60 ألف متر مكعب، فضلا عن الانتهاء من 50% من محطة كهرباء العلمين الجديدة "سيمنز" وغيرها من المرافق التي تسير على الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع.

مدينة العلمين

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة وجار تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الاجتماعي المميز، وقد تم الانتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجارٍ تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10 كم، والعمل بالأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية، وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن أعمال حماية الشواطئ، وتم تنفيذ الممشى السياحي على الكورنيش بطول 14 كم، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتعد العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، حيث تقام على مساحة 45 فدانًا، وجار العمل على إقامة مركز طبي عالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعي ويضم مراكز تجارية، ومنافذ بيع، ومعارض، وملاهي، ومجمع سينمات ومسارح، ونوادي رياضية، وخدمات إدارية.

وينفذ بمدينة العلمين الجديدة محطة تحلية مياه بطاقة 150 جودة ألف متر مكعب يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلى 250 ك/ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 221 كم بموازاة طريق "وادي النطرون - العلمين"، فضلا عن تنفيذ 4 كباري مشاة وسيارات بالمدينة، بتكلفة وصلت لـ2 مليار جنيه، وكوبري بوغازي 1 و2 للمشاة والسيارات، أما كوبرى بوغازي 3 و4 للمشاة فقط.

أما عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، فإنه يوجد بالمدينة 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي تتضمن مدارس وجامعات، وبناء عدة أحياء كحي الفنادق، ومركز المدينة، والحي السكني المتميز، وحي حدائق العلمين، مرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، ومنتجع خاص، والمنطقة الترفيهية العالمية التي تضاهي مدينة ديزني لاند العالمية، بالإضافة لمركز الثقافي، والإسكان السياحي، وحي مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض، حيث تبلغ إجمالي مساحة الفنادق التي ستقام عليها 296 فدانًا، يبلغ عدد الغرف الفندقية 15 ألفًا و500 غرفة.

مع الاهتمام بالقطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري، والحضري، إلى جانب ممشى سياحي يبلغ طوله 14 كيلو مترًا، لتكون مدينة على أحدث طراز معماري، كمدينة متكاملة تعمل طول العام.