رفع كفاءة 38 منزلا متضررة من أمطار الشتاء الماضي في الدقهلية

بدأت محافظة الدقهلية في تنفيذ المرحلة الأولى لرفع كفاءة 38 منزلا للمتضررين من سوء الأحوال الجوية الشتاء الماضي، وذلك بمساندة من المجتمع المدني والمساعدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلاتهم وتحقيق متطلباتهم.

وقال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إن المشروع يتم تنفيذه بمساهمة ودعم "جمعية قبس من نور" بالشراكة في التمويل مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أنه في هذه المرحلة تشمل رفع كفاءة منازل المتضررين بناحية قرية "الربيعة" وقرية "الشرفيات" بمركز دكرنس، ويشمل المشروع تنفيذ عمليات بناء كامل وتشطيب لعدد 10 منازل ورفع كفاءة لعدد 15 منزلا، وعمل أسقف لعدد 13 منزلا أخرى.

ومن جانبه، وجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لوكيل التضامن الاجتماعي بالمتابعة الجادة والمستمرة لإنهاء الأعمال التي تتم بالمشروع.

وثمن المحافظ الجهود المستمرة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بنطاق محافظة الدقهلية، وبالدعم المستمر لوزارة التضامن الاجتماعي لرعاية ومساندة الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.