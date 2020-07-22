أوكراني يحتجز رهائن ويطالب رئيسه بالترويج لأحد أفلام خواكين فينيكس

احتجز رجل مسلح في أوكرانيا 13 شخصًا كرهينة، وطلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حثّ شعبه على مشاهدة الفيلم الوثائقي Earthlings، الذي شارك فيه خواكين فينيكس بصوته.

وبالفعل نفذ الرئيس الأوكراني طلب زيلينسكي، ونشر على فيس بوك: "على الجميع مشاهدة الفيلم الوثائقي Earthlings". ثم حذف المنشور لاحقًا.

وبعد أن نشر "زيلينسكي" رسالته عبر فيس بوك، أطلق الرجل الذي يدعى مكسيم كريفوش، سراح الرهائن واستسلم للشرطة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، ولم يصب أي من الرهائن بأذى.

وكان كريفوش استولى على حافلة وتحصن في مدينة لوتسك الأوكرانية، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنّ كريفوش أظهر فيلم Earthlings للرهائن في الحافلة. وتسلّح كريفوش ببندقية ومتفجرات، لكن لم يكن هناك إراقة دماء، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وشارك خواكين بالتعليق الصوتى للفيلم الوثائقي Earthlings، الذي يوضح الجرائم التي يرتكبها البشر بحق الحيوان، والفيلم من إنتاج 2005، إخراج شون مونسون، وجرى تصويره عن طريق كاميرات مخفية بأماكن مختلفة، بينها المجازر، وسائل شحن الحيوانات، وأماكن تدريبها بالسيرك وأماكن الصيد وغيرها.

واستغرق تصوير الفيلم 6 سنوات، بسبب صعوبة الحصول على لقطات مصورة بالكاميرات المخفية، ونال الفيلم تقييما مرتفعا على موقع IMDB، وجاءت أغلب التعليقات من قبل زوار الموقع بتمنيهم عرض الفيلم على طلبة المدارس، حتى يتعلموا الرحمة بالحيوان.

ويعتبر خواكين نباتيا منذ طفولته، إذ تأثر أثناء مشاركته رحلة في قارب لصيد الأسماء، بعد رؤيته طريقة صيدها بإلقائها فيما بعد، والممثل الحاصل على جائزة أوسكار، (46 عاما)، ناشطا في مجال حقوق الحيوان، وهو عضو في منظمة الدفاع عن الحيوان "بيتا"، ويشارك بأنشطة مختلفة في هذا المجال.