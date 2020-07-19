قبل كيت وينسليت.. نجوم كرمهم تورونتو السينمائي بينهم خواكين فينيكس

جائزة تمنح لأحد الفنانين نظرا لمساهمته البارزة في السينما، يقدمها مهرجان تورنتو السينمائي، والذي أعلن هذا العام عن تقديم TIFF Tribute للممثلة الإنجليزية كيت وينسليت، نظرا لأسهامتها من خلال أدوارها المميزة.

وقبل كيت وينسليت، حصد عدد من الفنانين سواء في التمثيل، الإخراج أو التصوير، العام الماضي على تكريم من مهرجان تورونتو السينمائي الذي يقام في تورونتو بكندا.

خواكين فينيكس

كرم المهرجان العام الماضي الممثل خواكين فينيكس بإهدائه جائزة TIFF Tribute Actor.

وخواكين فينيكس، 46 عاما، له تاريخ حافل من الأعمال المميزة التى وصل عددها إلى 53، تتنوع ما بين أفلام ومسلسلات، وترشح لعدد كبير من الجوائز وحصد جائزة أوسكار مرة واحدة العام الجاري، عن دوره المميز في فيلم جوكر.

ميريل ستريب

كرمها مهرجان تورونتو العام الماضي، بإهدائها Tribute.

وميريل ستريب، 71 عاما، حصدت العديد من الجوائز والتكريمات، خلال مسيرتها الفنية فترشحت لجائزة أوسكار، 21 مرة وهو رقم قياسي، كما أنها حصدتها 3 مرات

وترشحت ميريل ستريب لعدد 32 جائزة جولدن جلوب، وحصدتها 8 مرات بالإضافة إلى تكريمها بجائزة Cecil B. DeMille من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية. وترشحت لـ 11 جائزة بافتا وحصدتها مرتين، بالإضافة إلى المئات من الترشيحات الأخرى.

تايكي وايتيتي

كرمه مهرجان تورنتو السينمائي العام الماضي بإهدائه جائزة Ebert

منتج وممثل وسيناريست، ولد عام 1975 في نيوزلاندا، وحصد عدد كبير من الجوائز منها أوسكار عام 2020 في فئة أفضل سيناريو مقتبس عن كتابته لـ Jojo Rabbit.

روجز ريكنز

كرمه مهرجان تورنتو السينمائي من قبل بجائزة Variety Artisan

وروجز مصور سينمائي، شارك في أكثر من 80 عملا، وحصد جوائز عدة منها 2 أوسكار، بالإضافة إلى حصده 5 جوائز بافتا.