انطلاق الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح في ديسمبر 2020

اجتمع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، لمناقشة تفاصيل الدورة الـ13 من المهرجان التي تحدد إقامتها في ديسمبر 2020، والتزم الحضور بارتداء الكمامة في الاجتماع بالمسرح القومي والالتزام بالوسائل الاحترازية والوقائية.

ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأول، ملف الاحتفال بمرور 150 عاما على المسرح المصري، واستقروا على وضع لائحة جديدة للمهرجان بعد عدة اجتماعات، وجرى التأكيد على تدشين موقع رسمي خاص بالمهرجان وفعالياته ومسابقاته وأنشطته المختلفة، وتحديد مقر إداري دائم للمهرجان.

ويستكمل أعضاء اللجنة العليا في الاجتماعات التالية، التفاصيل الأخرى التي تخص عنوان الدورة الجديدة وشروط التسابق والمكرمين وأعضاء لجنة التحكيم ورسم السياسة العامة للمهرجان في دورته الـ13 بشكل عام، ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه في ديسمبر.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح في دورته الثالثة عشر، 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية الفنان أشرف عبدالغفور، الدكتورة هدى وصفي، الفنان محمد رياض، الناقد جرجس شكري، المخرج حمدي حسين بكري، الفنانة الدكتورة هايدي عبدالخالق، إضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان)، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبدالعليم.