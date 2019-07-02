قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز، مد فترة التقديم للمشاركة بالمهرجان في دورته الثانية عشر إلى الأحد 7 يوليو الجاري؛ نظرًا لوجود أيام إجازات كثيرة تخللت فترة التقديم، وذلك تسهيلًا على الراغبين في المشاركة.

العروض التي يحق لها المشاركة في هذه الدورة هي التي عرضت خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019.

ويشترط في العروض المشاركة في المهرجان أن تكون عرضت جماهيريا لمدة ليلتي عرض على الأقل العام السابق لانعقاد الدورة، وأن تحدد اللجنة العليا كل المواعيد التنظيمية.

ويشترط للمشاركين، تحرير استمارة المشاركة بالمهرجان مرفق بها بيان تقني للعرض، أسطوانة مدمجة CD للعرض بالكامل، ملف إعلامي للعرض، صور للعرض ذات جودة عالية أي لا تقل الصورة الواحدة عن 300 كيلوبايت، المواد الدعائية الخاصة بالعرض "بوستر، بامفلت"، تصريح الرقابة على المصنفات الفنية.