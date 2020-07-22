جمارك الدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية

تمكن رجال الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة، برئاسة محمد السيد مبروك، بالتنسيق مع الإدارة العامة الوارد برئاسة مجدى الشهاوى، والإدارة العامة للوجستيات برئاسة محمد عبدالله، من ضبط محاولة كمية كبيرة من المنشطات الجنسية وأدوية التخسيس والمستلزمات الطبية والشيش الإلكترونية، وقطع غيارها، بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد و التصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

فبناء على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة الأستاذ محمد السيد مبروك بورود معلومات سرية مفادها قيام شركة (ه . ن. م) بمحاولة إدخال أصناف مخالفة محظور استيرادها ضمن مشمول الحاوية رقم MSDU7322499 الواردة من إحدى الدول الأجنبية والصنف طبقا للبوليصة عبارة عن ألياف بوليستر.

وتم استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل لجنه وتبين وجود 25 بالة ألياف صناعية فقط، مخبأ خلفها 885 كرتونة بها 18 مليون و275 ألفا و274 قرص منشطات جنسية، و22 كرتونة بها 31 ألفا و680 قطعة عسل جنسي، و135 كرتونة بها 54 عبوة اسبراي جنسي، و87 كرتونة بها مليون و86 ألفا و800 قرص أدوية تخسيس و670 كرتونة بها 7 ملايين و137 ألفا و600 قرص مكملات غذائية و150 كرتونة بها 10 آلاف وثمانون شيشة إلكترونية و202 كرتونة بها 19 مليونا و516 و420 قطعة غيار للشيش الإلكترونية و36 كرتونة بها 1950 جهاز قياس حرارة ( ترمومتر طبي) بالمخالفة للمستندات المقدمة.

قرر السيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.