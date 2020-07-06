21 يوليو.. تفاصيل مزاد بيع بضائع وسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، تنظيم مزاد يوم 21 يوليو الحالي، المؤجل من جلسة 31 مارس، لبيع سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم، وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة ، وجاءت تفاصيل المزاد وفق موقع بوابة التعاقدات العامة، كالتالي:

سيارات جمارك الإسكندرية والسلوم

تشمل سيارات ملاكي وموتوسيكل وبيك أب وكلارك وأتوبيس ونقل وميكروباص ماركات مرسيدس، فولفو، دودج، جراند شروكي، اسكودا، كريزلر، مايزراتي، بي إم دبليو، جاجوار، فورد، كيا، شيفورليه، دايو، مازدا، فيات، سوزوكي، فولكس، تويوتا، هونداي، بيجو، فورد، رينو، أودي.

بضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة

تشمل أثاث، سوائل كيماوية مختلفة، رخام، ملابس متنوعة، قطع غيار سيارات، أجهزة كهربائية، سيراميك.

وتقام جلسه المزاد بقاعة النادي المصري، بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، الساعة العاشرة صباحا.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى الدقي، وتأمين دخول المزاد 10000 جنيها.

ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، والبيع بدون عمولة، والمعاينة أساس البيع، على أن يكون شراء كراسه الشروط شرط من شروط دخول المزاد، ويجب أن تكون بصحبة المتزايد وقت دخول قاعه المزاد، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، والبيع طبقا للشروط المدونة بكراسة المواصفات.

وعلى الحاضرين لجلسة المزاد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.