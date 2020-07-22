شريف إسماعيل يوجه بالإسراع في عملية "تقنين الأراضي"

شدد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، على ضرورة الإسراع بعملية تقنين الأراضي.

ووجه مساعد رئيس الجمهورية بعدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو إهدار لحقوق الدولة، مؤكدا على دور "اللجنة العليا" للتثمين في متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات.

وأكد إسماعيل، بحسب تصريحات صحفية صادرة عنه، اليوم، على التزام المحافظات بتقديم كل التيسيرات التي تُسهم في دفع "عجلة التقنين".

كانت قوات انفاذ القانون قد تمكنت من إزالة 7450 حالة تعدٍ على أراضي الدولة خلال أسبوعين من بدء أعمال الموجة الـ 16 لإزالة التعديات، والتي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأكد تقرير صادر عن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، استعرضته "اللجنة"، أن الإزلالات تضمنت 2331 حالة تعد على أراضي زراعية استردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو 109 ألف فدان منها أكثر من 98 ألف فدان بمحافظة المنيا، و4100 فدان بالوادي الجديد، 2400 فدان بشمال سيناء و1200 فدان بالإسماعيلية، بينما تمكنت من إزالة 5123 حالة تعدٍ على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون و600 ألف متر مربع.

وأكد التقرير، بحسب بيان صادر عن "اللجنة العليا"، أن قوات إنفاذ القانون في محافظة القاهرة استردت نحو 330 ألف متر مربع، وفي الغربية تم استرداد 203 ألف متر مربع، وفي قنا 108 ألف متر مربع، وفي المنيا 100 ألف متر مربع وفي السويس 98 ألف متر وفي بني سويف 94 ألف متر مربع.