رئيس التحرير

محمود مسلم

غطاس يحكي كواليس العثور على جثة في شاطئ النخيل

كتب:

منة العشماوي
02:03 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
العثور على جثمان شادي ضحية شاطئ النخيل

العثور على جثمان شادي ضحية شاطئ النخيل

حكى الكابتن محمد السلاحجي، غطاس ومنقذ، وأحد المتطوعين في البحث على الجثث  في حادث الغرق الذي راح ضحيته 11 شخصا منذ نحو 14 يوما في شاطئ النخيل، كواليس خروج جثة منذ ساعات بنفس الشاطئ.

وقال السلاحجي لـ "الوطن" إن اليوم خرجت جثة قد تكون لشادي البالغ من العمر 17 عامًا، والذي حاول الغطاسون نحو 14 يوما البحث عنه: "الجثمان خرج من الحاجز الأول من الجهة الغربية، وتسبب الموج في إخراجه وطفا على المياه، فانتشله الغطاسون".

وأضاف السلاحجي: "والد وأم شادي بيقولوا ده مش ابننا، وهو متغطي دلوقتي بس هيتعمله DNA، لنتأكد من أنه ابنهم أم لا، خصوصا أن الجثة ليست كاملة ومتبينش هو مين لكن بنسبة كبيرة هو".

اقرأ المزيد:

بحر عالٍ ومياه عكرة.. قائد فريق الإنقاذ يوضح مستجدات البحث عن جثة شادي

الأرصاد توجه رسالة مهمة للباحثين عن جثمان شادي في شاطئ النخيل

محافظ الإسكندرية: مش هنسكت غير لما نلاقي جثمان شادي غريق شاطئ النخيل

بالصور.. عقد قران المخرج شادي علي بحضور هشام ماجد