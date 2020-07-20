محافظ الإسكندرية: مش هنسكت غير لما نلاقي جثمان شادي غريق شاطئ النخيل

تحدث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن حادثة غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل، مشيرًا أنه تم استخراج 10 جثث وتم دفنها وباقي الجثة الأخيرة.

وقال "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الجثة الباقية للصبي الذي غرق في البداية ويدعى "شادي" وعمره 13 عاما من محافظة البحيرة، مرجحًا أن تكون الجثة عالقة بين الصخور، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة في هذا الأمر.

وأوضح "الشريف" أن غواصي مركز الإنقاذ النهري والبحري ومركز الغوص بالإسكندرية بجانب غواصين متبرعين، قاموا بكل الجهود، لافتًا أن هناك 6 غواصين يبحثون عن الجثمان بواسطة الكشافات ليلًا نظرًا لقلة عدد الدوامات في الليل واعتبار ذلك أيسر لهم.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه زار الشاطئ وقدم العزاء والمواساة للأم المكلومة التي فقدت ولدين أحدهما لم يخرج وفقدت ابن شقيق زوجها أيضا.

وشدد محافظ الإسكندرية عن أهمية الوعي، مشيرًا إلى أن الطفل نزل المياه الساعة 4.30 صباحًا وتلقوا بلاغ الغرق الساعة 5.20 صباحًا، مؤكدًا أن الأمر كان مؤلمًا وأن الشاطئ كان عليه لافتة "الشاطئ مغلق"، لافتًا إلى أن الشاطئ معروف أنه تحدث به مشاكل نتيجة للأخطاء الفنية في حاجز الأمواج.

وأضاف: "احنا مش هنسكت غير لما نلاقي الجثمان ونعيده لأهله عشان قلبهم يرتاح".

وأكد "الشريف"، على وجود 65 كيلو مترا من الشواطئ في الإسكندرية وأن الشواطئ يتم السيطرة عليها عن طريق البوابات والأسوار وأن المواطنين لجأوا لشواطئ غير مأهولة بسبب إغلاق الشواطئ بسبب عدم وعيهم لافتًا إلى أن هناك مواطنين تنزل لشواطئ صخرية ويتم ضبطهم وتغريمهم.

وشدد "الشريف" على أهمية الوعي لافتًا إلى أن هناك فيديو متداول لمواطن يحاول إنزال أبنائه الصغار الساعة 2 صباحًا للبحر.