محافظ أسيوط يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، داعياً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس والحكومة لاستكمال بناء مصرنا الغالية وتحقيق التنمية في كل المجالات.

وجاء في نص البرقية: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة داعيا الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز . وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذلك برقيات تهنئة مماثلة لكل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوزراء وكبار شخصيات الدولة.