أبو الغيط يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

هنّأ السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة العيد الوطني للبلاد الذي يوافق ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وتوجه أبو الغيط إلى الرئيس السيسي بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظه ويرعاه وأن يعيد هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب مصر الكريم بمزيد من التقدم ودوام الازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأضاف أبو الغيط أنه على ثقةٍ من أن الرئيس سوف يواصل مسيرته في خدمة مصرنا الحبيبية وأبنائها ورعاية مصالحهم، حفاظاً على مكتسبات البلاد ومقدراتها، مؤكداً أهمية دور مصر في الارتقاء بالعمل العربي المشترك على النحو الذي نتطلع إليه جميعاً، وبما يُلبي آمال وطموحات دولنا وشعوبنا العربية.

واختتم أبو الغيط تهنئته بالتأكيد على حرص الجامعة العربية على التعاون مع مصر وحكومتها في كل ما من شأنه أن يُحقق لها ولأمتنا العربية الرفعة والتقدم.