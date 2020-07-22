چون طلعت يطالب الحكومة بنظرة لأصحاب المهن المتضررة من كورونا

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أوضاع كل الفئات وأصحاب المهن التي لم تتعايش مع أوضاع كورونا حتى الآن، ومحاولة الوصول إلى رؤى وحلول وسط من أجل عودتهم لأنشطاتهم، خاصة أن الخسائر تتزايد، والتداعيات السلبية على أسرهم تزداد سوءًا يوما بعد يوم، خاصة أن بعض المهن متوقفة منذ فبراير الماضي، دون أي موارد مالية لهم حتى تاريخه.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن الجهود التي تبذل من الدولة المصرية سواء ما كانت تتم على مستوى المواجهة أو إطارات التعايش محل تقدير من الجميع وتستهدف صحة وسلامة المواطن في المقام الأول، ومن ثم أصحاب المهن والفئات التي لم تنطبق عليهم أوضاع التعايش حتى الآن يعيشون معاناة كبيرة في حاجة للتدخل والحسم والاستماع لهم، من أجل وضع رؤى لحل إشكالياتهم خاصة أو الأوضاع المالية لهم ولأسرهم سيئة للغاية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه كمثال من هؤلاء الفئات وأصحاب المهن، هم منظومة الكهرباء والفراشة، والعاملين بها، الذين يصل أعدادهم بحسب تقديرات غير رسمية لـ5 ملايين مواطن شامل أسرهم، وجميع أوضاعهم متوقفة مع قرار منع التجمعات، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من جانبهم ولديهم إرادة للعمل وفق ما تراه الحكومة من أجل سد احتياجاتهم واحتياج أسرهم.

وأكد طلعت، أن أوضاع الإصابات من كورونا تتحسن مع الوقت بفضل الجهود والوعي الذي يتم، وهو إطار يشجع أن يتم النظر لكل أوضاع أصحاب المهن التي لم تعد للعمل حتى الآن، ويكون ذلك بنفس التدابير، مثلما تم في قطاع المقاهي والمحال العامة، قائلا: "المهن التي لم تعود في تعايش كورونا في حاجة لنظرة من الحكومة".